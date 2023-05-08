سامي عبدالراضي: عودة سوريا للجامعة العربية أثلج صدور الجميع

قال سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إن قرار وزراء الخارجية العرب المتعلق بإعادة سوريا «أثلج» صدور الجميع، وقرار عودتها إلى جامعة الدول العربية بمثابة عودتها للمسار الصحيح، مستكملًا: «دائما كنا ضهر وسند لبعض في الأزمات والحروب التي خضتها كلال من البلدين منذ عشرات السنين وتربطنا بهم علاقة حب قوية».

وعن منظومة العناية بالمستشفيات، أضاف «عبدالراضي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، على قناة «DMC»، أنَّ تفعيل منظومة العناية المتوسطة بالمستشفيات لها أهمية كبيرة للغاية، إذ أنَّها تختص بالمرضى الذين لا يعانون من أمراض بالكلى أو القلب ولا يحتاجون لأجهزة التنفس الصناعي، ولكنهم يحتاجون لرعاية طبية، مشيرًا إلى أنَّ المرضى كانوا يعانون من عدم توافر أَسِرَّة حتى فترة قريبة، وهذا ظهر بوضوح في أزمة تفشي فيروس كورنا، موضحًا أنَّ الدولة ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية حاولتا قدر الإمكان في حل تلك الأزمة ولكن كانت مشكلة عدم وجود عناية مركزة مستمرة على مستوى مصر.

الدور الـ32 من كأس مصر

وبالنسبة للدور الـ32 من كأس مصر، أوضح «عبدالراضي»، أنَّ مواجهات هذه البطولة تعد فرصة لأندية الدرجة الثانية لكي يظهروا، مشيرًا إلى أننا نشهد اليوم مباريات لكلا من الأندية التالية: «شبان قنا، وبترول الأسيوط، المقاولون العرب»، إلى جانب فريق لافيينا الذي تصدر مجموعته في الصعيد ولديه مدرب أجنبي مثل الفرق الكبرى الزمالك وبيراميدز والأهلي، متابعًا أنَّ الزمالك سيقابل فريق «بروكسي» في دور الـ32 غدًا، موضحًا أنَّ بطولة الكأس تحمل دائمًا المفاجآت، والأفضل هو من يكسب.

وعن مواجهة الأهلي للترجي، استطرد مدير تحرير جريدة الوطن، أنَّ الأهلي دائمًا يغلق صفحات الانتصار والهزيمة والمشكلات مبكرًا، فبعد فوز الأهلي على نادي بيراميدز في بطولة السوبر المصري، أغلق صفحة الفوز وبدأ الاستعداد لفريق الترجي قبل النهائي، مشيرًا إلى أنَّ مباريات الأهلي مع الفرق التونسية دائمًا يكون فيها ندية شديدة.

ملف المحليات نبض الشارع بالحوار الوطني

وبالنسبة لملف المحليات، أكّد مدير تحرير جريدة «الوطن» أهمية المحليات كونها نبض الشارع المصري، وغيابها على مدار الـ12 عام ماضية أدى للعديد من المشكلات، فضلا عن إحداث فجوة كبيرة بين الشارع والحكومة، لأنه مهما بذل مجلس النواب من مجهودات فأنه لن يستطيع تغطية كل المشكلات وطلبات المواطنين بشكل كافي.

وأشار إلى أنَّ المجالس المحلية المنتشرة في كل شِبر في مصر مهمة للغاية، مبينًا انَّه من أهم محاور الحوار الوطني المحور السياسي الذي يضم ملف المحليات، موضحًا أنَّ الحوار الوطني يحتوي على لجنة خاصة بالمحليات لتناقش القانون الجديد والمنتظر المتعلق بهذا الملف، وسيكون هناك انتخابات محلية في أسرع وقت، والشباب مؤهل لخوض هذه الانتخابات.