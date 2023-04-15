الولايات المتحدة ترسل 4.9 مليار دولار إلى أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن «واشنطن» سترسل 4.9 مليار دولار إلى أوكرانيا في سبتمبر المقبل من خلال آليات البنك الدولي، مضية في بيان، إن الولايات المتحدة قدمت لـ«كييف» 18 مليار دولار لدعم الميزانية من خلال آليات البنك الدولي، وسيتوفر 4.9 مليار دولار إضافية في سبتمبر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ترامب: حيازة الدول لـ النووي أمر خطير

وكان رئيس الإدارة الأمريكية السابق دونالد ترامب، قال في وقت سابق، إن حيازة الدول للأسلحة النووية أمر خطير، مشيرا إلى تحدث «موسكو» علنا عن حيازة هذا النوع من الأسلحة

ميدانيا، قتل قائد فصيل من الفيلق الدولي في أوكرانيا، البولندي ميشال جوريك «45 عاما»، خلال معارك باخموت شرقا، وأشارت وكالة الأنباء البولندية، إلى وفاة القائد في 25 مارس الماضي بمستشفى في دنيبروبيتروفسك، على إثر إصابته بجروح خطيرة في رأسه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تدمير روضتي أطفال في باخموت

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، قالت في وقت سابق، إن روسيا أعادت تنشيط هجومها على مدينة باخموت، مضيفة إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على الأحياء الغربية من المدينة لكنهم يتعرضون لنيران المدفعية الروسية المكثفة، لاسيما خلال الساعات الـ 48 الماضية.

وأمس الجمعة، أشار مكتب الرئيس الأوكراني، فولدويمير زيلينسكي، إلى تدمير روضتي أطفال ومبان سكنية في باخموت في الساعات الـ24 الماضية، مضيفا إن المدينة باتت بالفعل أشبه بمدينة أشباح، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً يسهّل استدعاء المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، في نص صادق عليه برلمان بلاده خلال يومين، وفقاً لما ذكرته وكالات الأنباء الروسية.

بدوره، قال المتحدث باسم قيادة الفضاء الأمريكية جون أولسون، إن خطط «موسكو» و«بكين» لاستكشاف القمر توضح حجم المنافسة الاستراتيجية في الفضاء والأهمية التي يمثلها القمر لجميع الدول.