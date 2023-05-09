مدير مستشفيات جامعة حلوان: استئصال بعض الأورام من خلال المناظير

قال وائل عمر، مدير المستشفيات الجامعية بجامعة حلوان واستشاري جراحات المناظير، إن الجراحات التقليدية تراجعت كثيرا أمام المناظير، كما أن جراحة المناظير كانت مقتصرة في الماضي على عمليات محددة مثل استئصال المرارة، ولكن حاليا جراحات الأورام مثل استئصال أورام الكبد والطحال والقولون والمعدة والمرئ تجرى بها.

الجراحات التشخصية والمناظير

وأضاف «عمر»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك فارقا بين جراحات المناظير وجراحات الجهاز الهضمي التشخيصية مثل منظار المعدة ومنظار القولون، وتستخدم للتشخيص وأحيانا للعلاج إذا كانت تستطيع ذلك دون فتحات الفم أو القولون.

ولفت إلى أن جراحات المناظير علاجية في البداية، لكن أحيانا يتم استخدامها كمنظار تشخيصي، موضحا أنه يتم استخدام المنظار التشخيصي في الحالات المرضية قليلا، وثقافة الكشف الدوري غير موجودة.

عليك التوجه للطبيب في هذه الحالة

ونصح المرضى الذين تظهر عليهم أعراض وتستمر لأكثر من أسبوع أو أسبوعين ولم تكن موجودة من قبل مثل الشعور بالغثيان أو الآلام أو انخفاض في الوزن، بالتوجه للطبيب لبحث هذه الشكوى.