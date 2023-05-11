«تعليم الإسماعيلية»: إيقاف موظف اعتدى على طالب بمدرسة خاصة

شهدت محافظة الإسماعيلية خلال الساعات القليلة الماضية أزمة داخل إحدى المدارس الخاصة في المحافظة، بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي لأحد الأشخاص يعتدي على طالب في المرحلة الابتدائية بالضرب مع تعنيفه أمام الطلاب.

مدير التعليم: لجنة لمتابعة الانضباط بالمدرسة

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية إنه كلف على الفور فور رصد الواقعة لجنة من المديرية لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة والتحقيق في واقعة إساءة معاملة أحد الطلاب.

وأضاف بحيري لـ«الوطن» أن التعامل بالإساءة مع أي من الطلاب هو أمر مرفوض تماماً في جميع المدارس، مشيراً إلى أنه شدد على ضرورة حسن معاملة الطلاب بجميع المراحل وتحقيق أعلى مستوى جودة تعليمية تهدف لإرضاء الطلاب وأولياء الأمور وفق اللوائح وقوانين العمل المنظمة.

المدرسة: تم إيقاف الموظف ومنع دخوله

من جانبها قالت غادة إمام مدير المدرسة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات فور رصد الواقعة، بمنع دخول الموظف المسؤول المسيء للطالب تماماً إلى المدرسة مرة أخرى.

وعقدت مديرة المدرسة اجتماعاً مع عدد من أولياء الأمور لإبلاغهم بقرار المدرسة، فيما قررت إدارة المدرسة تعليق القرار على الباب الرئيسي صباح اليوم الخميس.

وأكدت مصادر مسؤولة ضمن العاملين في المدرسة على أن مرتكب الواقعة أحد الإداريين ولا يعمل مدرسا في المدرسة.

تدخل من النواب

وتدخل النائب عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، بالتواصل مع الدكتور رضا حجازي مطالباً بفتح تحقيق عاجل في واقعة طالب الإسماعيلية ومحاسبة المسؤول عنها ومحاسبة المقصرين في المدرسة.

وقال دياب إنه طالب بضرورة إحالة مرتكب واقعة ضرب الطالب إلى النيابة العامة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، مشيراً إلى تلقيه وعود بتنفيذ طلباته خلال الساعات المقبلة.