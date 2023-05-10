كلب ضال يعقر 5 أطفال وفتاة في كفر الشيخ

عقر كلب ضال، اليوم الأربعاء، 6 أشخاص، بحي القنطرة البيضاء، بمدينة كفر الشيخ، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

كلب يعقر 6 أشخاص

وتلقى مرفق إسعاف كفر الشيخ، بلاغاً من الأهالى بوجود 6 مصابين منهم 5 أطفال وفتاة، مصابين بعد أن عقرهم كلب ضال، بحي القنطرة البيضاء، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وجارى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وإعطائهم مصل الكلب.

أسماء المصابين

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، «م.م.ع.ا»، 8 سنوات، و«م.ع.ا.ا.م»، 11 سنة، و«أ.ح.ب.ح»، 15سنة، و«ز.ح.ا»، 10 سنوات، و«م.أ.ص»، 3 سنوات، و«ف.أ.أ»، 19 سنة، وتم تقديم الإسعافات المطلوبة للمصابين، وإعطائهم مصل الكلب، وجاري متابعة حالتهم بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام.