الأوراق المطلوبة لتوثيق عقود الإيجار والملكية بالشهر العقاري

تشهد فروع الشهر العقاري في جميع محافظات الجمهورية، إقبالا من المواطنين الحريصين على تسجيل حقوق الملكية وتوثيق الممتلكات الخاصة في الشهر العقاري، إضافة إلى عقود الإيجارات سواء القديم أو الحديث، لضمان حقوقهم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

الأوراق المطلوبة لتوثيق الملكية بالشهر العقاري

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، المستندات والإجراءات المطلوبة لتسجيل وتوثيق عقود الملكية والإيجار في مصلحة الشهر العقاري.

- عقد التمليك النهائي للعقار أو للوحدة السكنية «الأصل».

- العقود الابتدائية والعرفية بالنسبة للأملاك، يجب أن يكون مر عليها 5 سنوات، وإثباتها من خلال إيصالات دفع المستحقات الشهرية لأحد المرافق «غاز، كهرباء، مياه».

- في حالة عدم وجود عقود ملكية لحيازة العقار، يجب تقديم ما يثبت أنه في حيازته لفترة أكثر من 15 عامًا، وذلك أيضا من خلال دفع فواتير المرافق الشهرية.

- خريطة رقمية للعقار من هيئة المساحة، على أن يكون موضح بها جميع بيانات العقار.

مستندات توثيق عقود الإيجار بالشهر العقاري

- صورة من عقد الإيجار بين المالك والمُستأجر، على أن يتضمن جميع بيانات الوحدة السكنية أو المحل التجاري أو المنشأة الصناعية.

- أصل بطاقة الرقم القومي للطرفين المالك والمستأجر.

- حضور الطرفين المالك والمستأجر إلى مكتب الشهر العقاري.