مسلسل عملة نادرة الحلقة 15.. شداد ينقذ نيللي كريم داخل الشهر العقاري

يترقب مشاهدو مسلسل عملة نادرة، متابعة أحداث الحلقة 16 بعدما شهدت الحلقة 15 تطورات كثيرة بعد أن تمكن شداد «محمد لطفي»، ورجاله من إنقاذ نادرة «نيللي كريم»، بعد ذهابها للشهر العقاري مع عبد الجبار والد زوجها الراحل «جمال سليمان»، وطلبت نادرة من رجال شداد حمايتها، وتقصي أمر شقيقها بعد أن ضربه مسعود بالرصاص، وجرى نقله للمستشفى.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، منذ بداية عرضه في السباق الرمضاني 2023 على قناة cbc، ما زال الجمهور يترقب معرفة موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023، ويأتي عرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الساعة 7.30 مساءً يوميًا على قناة cbc، والإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من النجوم، أبرزهم، جمال سليمان، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، وكمال أبورية، وجومانا مراد، ورمزي العدل، وفريدة سيف النصر، ومريم الخشت، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وندى موسى، وعلي الطيب، وكريم عبد العاطي، وهشام عاشور.