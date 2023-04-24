كيفية توثيق وصيتك في الشهر العقاري.. خطوات بسيطة

كثيرًا ما يلجأ الكثير من المواطنين لعمل وصية بجزء معين من تركته لشخص أو لهيئة أو جمعية حتى يمكن أن تنفذ وصيته بعد الممات ونرصد لكم في السطور التالية كيفية توثيق هذه الوصية بالشكل القانوني الصحيح حتى لا يقوم أحد الورثة بالطعن عليها مستقبلاً، وحرصاً من «الوطن» علي نشر الثقافة القانونية بين المواطنين تواصلنا مع محمد حامد سالم المحامي بالنقض، لبيان توثيق الوصية بالشكل الصحيح.

قال محمد حامد سالم المحامي بالنقض، إنه يتم كتابة الوصية على ثلاث نسخ كل واحده في مظروف مغلق ويتم التوجه بهم إلى الشهر العقاري وتقديم طلب بإيداع الوصية، ويقوم الموثق بتحرير محضر إيداع من ثلاث نسخ.

فتح محضر في الشهر العقاري

ويقوم موثق الشهر العقاري، بوصف المظروف من حيث طوله ولونه وحجمه، ثم يسلم الموثق للموصى صورة رسمية من محضر الإيداع، وبذلك لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يتم فتح الوصية إلا بعد وفاة الموصى علماً بأن هذا التصرف لا يغل يد الموصى في إلغاء الوصية في أي وقت من الأوقات.

وفاة الموصى

وبعد وفاة الموصى يمكن لأي شخص من الورثة أو المستفيد من الوصية في فتح مظروف الوصية وتفريغها في محضر رسمي وبذلك يتم توثيقها بشكل رسمي طبقا لما وصى به المتوفى ولا يمكن الطعن عليها.