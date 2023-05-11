جريمة العقار رقم 52 في حي المنيرة.. جزار يتخلص من سيدة وابنتها لسرقتهما

كشف ضباط مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، لغز جريمة العقار 52 بحي المنيرة بمنطقة إمبابة، توصلت تحريات وتحقيقات المباحث التي قادها العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة، إلى المتهم بقتل سيدة وابنتها داخل شقتهما، وتبيّن أنّ المتهم نفذ جريمته بسلاح أبيض، وسدد للضحايا عدة طعنات أودت بحياتهما في الحال، وكشفت تحريات وتحقيقات المباحث، عن أنّ المشتبه به يعمل جزار، ونفذ الجريمة بدافع السرقة، وألقت القبض عليه، وتمت احالته للنيابة التى تباشر التحقيقات.

جثة لسيدة وابنتها داخل عقار بحي المنيرة

وأفادت تحريات وتحقيقات المباحث جريمة إمبابة، التي جرت بمعرفة ضباط قطاع مباحث شمال الجيزة، تحت قيادة العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث القطاع، بأنّ بداية الواقعة كانت بورود بلاغا مساء يوم الاثنين من أهالي سكان شارع الإصلاح بحي المنيرة، بانبعاث رائحة كريهة من داخل عقار يحمل رقم 52 من الطابق الأول بالعقار.

وعلى الفور انتقل فريق من المباحث، إلى مكان البلاغ، بصحبة وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة، وتم كسر باب الشقة، وبمجرد الدخول عثروا على جثمان سيدة 80 عاما، وابنتها 50 عاما، في حالة تعفن، وبمناظرة الجثامين، تبيّن أنّها مصابة بطعنات في الصدر والرقبة والبطن، وأنّ الجاني نفذ جريمته قبل اكتشاف الواقعة بنحو 3 أيام نظرا لوجود الجثامين في حالة تعفن.

ورصدت المعاينة أنّ هناك بعثرة في محتويات الشقة، ما يشير إلى أنّ دافع الجريمة هو السرقة، ورجحت التحريات والمعاينة، أنّ الجاني - مجهول - دخل بطريقة مشروعة، وأنّه من المترددين على الضحايا، وأمر وكيل النيابة بنقل الجثامين إلى مشرحة زينهم لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة.

وبينما كان وكيل النيابة يواصل المعاينة، ناقش ضباط المباحث تحت قيادة العقيد محمد ربيع، مفتش المباحث، عدد من الجيران الذين أكدوا أنّ الأم مالكة العقار، وتقيم بصحبة ابنتها في الطابق الأرضي بالعقار المكون من 5 طوابق.

ملابس ملطخة بالدماء

واستكمل فريق البحث المناقشة وتفريغ الكاميرات، حتى توصلت إلى أنّ أحد الجيران، أدلى بأوصاف شاب يعمل جزار، أكد أنّه خرج من العقار وملابسه ملطخة بالدماء في وقت معاصر لارتكاب الجريمة، ورصدت إحدى الكاميرات صورة له، وعرضت المعلومات وجرى تفريغ الكاميرا على وكيل النيابة، وأمر بظبط وإحضار المشتبه به، وتمكنت القوات من تحديد مكانه، وألقي القبض عليه.

وبمواجهته بما جاء على لسان الجيران، والكاميرات، اعترف بتفاصيل الجريمة، وأنّه توجه إلى منزل الضحايا وطلب منهما مبلغا ماليا فرفضت الأم، وتشابك معها وقتلها بسكين كانت معه، وقتل ابنتها، واستولى على مبلغ مالي وفر هاربا، حتى ألقي القبض عليه، وأُحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.