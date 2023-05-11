«الصحة» تدشن حملة توعوية للوقاية من خطر الموت القلبي المفاجئ

تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة توعوية بأهمية المحافظة على القلب من أخطار الموت القلبي المفاجئ، تحت شعار «احمِ قلبك»، عبر منصّاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، أنّ حملة «احمِ قلبك» التوعوية تتناول عدة رسائل مهمة تحمل الإجابة على التساؤلات الأكثر شيوعًا عن الموت القلبي المفاجئ وماهيته وكيفية وحدوثه، وكذلك الأشخاص الأكثر عرضة لحدوثه، لافتة إلى أنّ عوامل الخطورة التي تؤدي إليه، وكيفية التنبؤ به والوقاية منه.

الحملة التوعوية للحماية من الموت المفاجئ

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنّ حملتها التوعوية؛ للحماية من الموت القلبي المفاجئ جاءت نظرًا لآخر الإحصائيات التي تُشير أنه يُصاب به واحد من كل ألف شخص ولا يوجد وقت خلال اليوم للموت المفاجئ، وعليه بات هناك وجود ضرورة مُلِحة للتوعية وتثقيف المواطنين ورفع وعيهم بكيفية حدوث الموت القلبي المفاجئ، وعلاماته، وكيفية تجنبه وعلامات الإنذار التي تستدعي التوجه للطبيب على الفور.

حملة احم قلبك

ولمتابعة الحملة التوعوية «احمِ قلبك» والاطلاع على كل رسائلها التثقيفية التوعوية التي تم إعدادها بالتعاون مع أمهر خبراء وأساتذة القلب في مصر والعالم، وذلك من خلال متابعة منصّات الهيئة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفحتها الرسمية على فيس بوك عبر الرابط https://www.facebook.com/EgyptHealthAuthority?mibextid=ZbWKwL، على مدار 5 أيام متتالية.