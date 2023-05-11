الجامعات تبدأ إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، البدء في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022-2023، للعام الجامعي الجاري، وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق كافة القواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، البدء في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، للعام الجامعي الجاري وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات والاستعداد لها وفقا للضوابط والمعايير، لافتا إلى أن الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكليات بدأت إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، مع التشديد على تطبيق كافة الضوابط والالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس في هذا الشأن.