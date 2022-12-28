الجامعات: جداول الامتحانات راعت العطلات والإجازات الرسمية في يناير

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، والمقرر انطلاقها خلال الشهر الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وأكد عدد من رؤساء الجامعات أن جداول الامتحانات راعت العطلات والإجازات الرسمية الخاصة بالأعياد مطلع شهر يناير وأن الامتحانات ستكون وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

مطلع يناير المقبل انطلاق امتحانات التيرم الأول 2023

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، موضحاً أن الجداول الزمنية راعت إجازات أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد ولا توجد امتحانات خلال أيام 6 و7 و8 يناير المقبل، منوهاً بأن قرارات الأعلى للجامعات تسري على كافة الجامعات.

جلسات دورية للجنة المتخصصة لوضع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أن المجلس بدء الأسبوع الجاري عقد الورش الخاصة بمناقشة الخطة الوطنية للإستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع التأكيد على ضرورة أن تشمل كافة جوانب التعليم العالي والجامعات، مشيراً إلى أن الورش مستمرة لفترة زمنية يتم مناقشة كافة جوانب التطوير الخاصة بقطاع الجامعات والبحث العلمي.