جداول الامتحانات 2022.. حظر عقدها في رمضان واستعدادات نهائية بالمدارس

كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها النهائية بعد إعلان جداول الامتحانات 2022، والتي تبدأ اعتباراً من شهر مايو المقبل، وفق تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي شدد على حظر عقد أي امتحانات في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً على جميع المدارس بضرورة الالتزام بشرح المقررات الدراسية وفق الخريطة الزمنية المحددة لها.

وقال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم إعلان جداول الامتحانات 2022 على أن تبدأ 7 مايو المقبل ورقياً في لجان مطبقة للإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا، موضحاً أن الامتحانات وُضعت وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

«سلومة»: جداول الامتحانات 2022 مناسبة للطلاب

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، إنه بالتزامن مع إعلان جداول الامتحانات 2022 بدأت المديرية بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية طباعة الامتحانات، لافتاً إلى أنها متوسطة وتقيس مستويات مختلفة من الطلاب ووضعت جميعها من أجزاء المقرر الدراسي.

واكد أنه تم توجيه الطلاب لكيفية الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

وتابع أشرف سلومة، إن المديرية حرصت على ترك يوم بين جداول الامتحانات 2022، ما يساعد الطلاب على مذاكرة المقرر الدراسي ومراجعته جيداً، موضحاً أن المديرية التزمت بتحديد مواعيد الامتحانات في الفترة التي سمحت بها وزارة التربية والتعليم، ولا توجد أي نية لتغيير الجدول.

«عبده»: جداول الامتحانات 2022 تراعي الأعياد

من جانبه، أكد مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أنه تم توجيه جميع المدارس قبل إعلان جداول الامتحانات 2022 بضرورة التركيز علي إتمام المناهج للطلاب بكل المراحل، ووضع الامتحانات من بنك الأسئلة للتسهيل على الطلاب.

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أن الامتحانات 2022 والخاصة بالفصل الدراسي الثاني ستكون في مستوى الطالب المتوسط، مؤكداً سيتم مراعاة الأبعاد الاجتماعية والأعياد في جداول الامتحانات 2022.

جداول الامتحانات 2022 للصف السادس بالجيزة

- 8 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف وامتحان التربية الدينية.

- 10 مايو المقبل امتحان مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية.

- 12 مايو المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية والعلوم.

جداول الامتحانات 2022 للصف الخامس بالجيزة

- 7 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف وامتحان التربية الدينية.

- 9 مايو المقبل امتحان مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية.

- 11 مايو المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية والعلوم.

جداول الامتحانات 2022 للصف الأول الإعدادي بالجيزة

- 7 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- 8 مايو امتحان مادة الهندسة.

- 9 مايو امتحان مادة الجبر والإحصاء.

- 10 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- 11 مايو امتحان مادة اللغة الأجنبية.

- 12 مايو المقبل امتحان مادة العلوم.

جداول الامتحانات 2022 للصف الثاني الإعدادي بالجيزة

-7 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- 8 مايو امتحان مادة اللغة الأجنبية.

- 9 مايو امتحان مادة العلوم.

- 10 مايو امتحان مادة الجبر والإحصاء.

- 11 مايو امتحان مادة الهندسة.

- 12 مايو المقبل امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.