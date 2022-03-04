عاجل.. «تعليم الجيزة» تعلن جداول الامتحانات التكليمية لجميع المراحل

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة جداول الامتحانات التكليمية للطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول لجميع المراحل التعليمية بداية من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية.

وأضافت المديرية أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم 13 مارس الجاري وتعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس، مؤكدة أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد والزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية.