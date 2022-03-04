عاجل.. «تعليم الجيزة» تعلن جداول الامتحانات التكليمية لجميع المراحل
كتب:
كريم روماني
12:54 ص | الجمعة 04 مارس 2022
طلاب يؤدون الامتحانات_ صورة أرشيفية
أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة جداول الامتحانات التكليمية للطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول لجميع المراحل التعليمية بداية من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية.
وأضافت المديرية أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم 13 مارس الجاري وتعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس، مؤكدة أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد والزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية.