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عاجل.. «تعليم الجيزة» تعلن جداول الامتحانات التكليمية لجميع المراحل

كتب:

كريم روماني
12:54 ص | الجمعة 04 مارس 2022
طلاب يؤدون الامتحانات_ صورة أرشيفية

طلاب يؤدون الامتحانات_ صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة جداول الامتحانات التكليمية للطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول لجميع المراحل التعليمية بداية من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية.

وأضافت المديرية أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم 13 مارس الجاري وتعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس، مؤكدة أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد والزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية.

 

 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.