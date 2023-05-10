زلزال يضرب في اليابان بقوة 4 درجات تزامنا مع هزة أرضية في تركيا

تشهد بعض الدول يوميا هزات أرضية مفاجئة نتيجة وقوع زلزال، ومن بينها اليابان التي تتعرض يوميا لعدة هزات أرضية متتالية، كان آخرها ما أعلنت عنه دائرة الأرصاد الجوية اليابانية، صباح اليوم، بشأن تسجيل زلزال في مياه البحر القريب من مدينة إيشيكاوا اليابانية.

زلزال اليابان للمرة الثالثة خلال اسبوع

وأشار تقرير دائرة الأرصاد إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في البحر، حيث بلغت شدته نحو 4 درجات على مقياس من 7 نقاط تستخدم لقياس شدة الزلازل في اليابان، كما أن هذا الزلزال لم يكن الأول من نوعه في تلك المنطقة، حيث وقع زلزالا آخر أمس بلغت قوته 4.9 درجة، وفي الاسبوع الماضي، شهدت زلزالا آخر على عمق 10 كيلومترات، وبلغت قوته إلى 6,3 درجة، بحسب موقع «ذا تايمز أوف اينديا».

وبحسب موقع «ذا جابان تايمز»، تشهد اليابان زلازل متكررة، حيث تقع بمنطقة «حزام النار» في المحيط الهادئ، الذي يجرى تسجيل النشاط الزلزالي فيه بشكل متكرر، ويمتد من جنوب شرق آسيا عبورا إلى حوض المحيط الهادئ، وتستخدم اليابان معايير بناء صارمة جدا من أجل مقاومة الأبنية للهزات الأرضية القوية.

زلزال تركيا وهلع المواطنين

يذكر أن تركيا، تعرضت لهزة أرضية بلغت شدتها نحو 4 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، بمنطقة كولو في مدينة قونية التركية، ما تسبب في خوف وهلع السكان داخل منازلهم، ودفعهم للهروب إلى الشوارع.

ووفقا للمعلومات التي وردت بموقع إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ضرب زلزال بقوة 4 درجات مركز منطقة كولو في قونية، ووصل عمقه إلى 8 كيلومترات تحت الأرض، وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإن الزلزال ضرب منطقة كولو في تمام الساعة 2:14 فجر اليوم، وهرع المواطنون إلى شوارع المنطقة في حالة من الفزع والرعب.