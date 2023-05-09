فحص مجاني للرشح الشبكي للعيون لأهالي سوهاج اليوم

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج عن توفر فرصة إجراء فحص الرشح الشبكي باستخدام جهاز الأشعة المقطعية التداخلية في مركز الأبصار، وسيتم توفير هذه الخدمة لمنتفعي التأمين الصحي من الطلاب والعاملين في الدولة، وكذلك لغير المنتفعين بالتأمين مجانًا في مستشفى الهلال للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج.

يأتي ذلك اليوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة 8 صباحًان ويشمل هذا الفحص مرضى السكري والارتشاح الشبكي، بالإضافة إلى فحص أي سبب آخر.

الفحص الطبي بمستشفى الهلال

ويمكن للراغبين في إجراء الفحص الحضور إلى مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج وطلب الفحص، حيث يتم تقديم الخدمة مجانًا وفقًا للدور المحدد للحضور والفحص، ويتم إجراء الفحص بأولوية الحضور، وذلك في إطار خدمات المستشفى للمواطنين في قطاع الصحة.

كيفية الوصول لمستشفى الهلال بسوهاج

للوصول إلى مستشفى الهلال بسوهاج، يمكن استخدام مواصلات السرفيس من أي مكان في مدينة سوهاج، إتجاه الهلال بتكلفة 2 جنيه ونصف، وفقًا لتعريفة الركوب الجديدة. كما يمكن استخدام التاكسي بتكلفة 15 جنيهًا من حي غرب و20 جنيهًا من حي شرق.