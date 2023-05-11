مشروعات مشتركة بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم وأكاديمية الشرطة

استقبل الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، وفدا من أكاديمية الشرطة برئاسة اللواء دكتور احمد الجيزاوي مدير كلية الدراسات العليا بالأكاديمية لتقديم تهنئة اللواء هاني أبو المكارم - مساعد وزير الداخلية - رئيس أكاديمية الشرطة للدكتور علاء عشماوي لتوليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وبحث سبل التعاون والتطوير ونشر ثقافة الجودة بكافة قطاعات الاكاديمية.

أكاديمية الشرطة المصرية

وصرح عشماوي خلال اللقاء بأن أكاديمية الشرطة المصرية صرح كبير ومنارة للعلوم الأمنية في مصر والوطن العربي والقارة الإفريقية، وحصلت كلية الدراسات العليا على الاعتماد من الهيئة في 2018 وتسعى للحصول على الاعتماد الدولي بالتنسيق مع الهيئة.

وأكد عشماوي أن الهيئة تطوع كل إمكاناتها لتدريب الضباط بالأكاديمية على معايير الجودة وتطبيقها، وأعرب عن ترحيب الهيئة بتدريبهم على المراجعة الخارجية والمشاركة في زيارات اعتماد المؤسسات التعليمية، فيما أكد الدكتور احمد الجيزاوي أن الاكاديمية حصلت على الاعتماد عام 2018 وسوف تتقدم بطلب لتجديده.

استحداث دبلومات جديدة

وأضاف جيزاوي بأن الأكاديمية استحدثت دبلومات جديدة تتماشي مع الاحتياجات الدولية لضابط الشرطة في مجالات الرقمنة وحقوق الإنسان والأمن السيبراني، كما أشار إلى أن لدى مصر خبرات واسعة في فض المنازعات حيث تعد مصر ثالث دولة في العالم من حيث عدد الأفراد المشاركين في قوات حفظ السلام.

واتفق الطرفان على إطلاق مشروع لتدريب الضباط بكافة قطاعات الأكاديمية وكلياتها لنشر ثقافة الجودة سواء من خلال تطبيق نظم معايير الجودة داخليا أو التدريب كمراجعين خارجيين بهدف المشاركة في زيارات الاعتماد للكليات.