كيرلس عريس المنيا.. مات قبل زفافه بساعات «صور»

حالة من الصدمة يعيشها أهالي المنيا بصفة عامة، وأهل ملوي بصفة خاصة، بعد انتشار نبأ وفاة كيرلس عريس المنيا، قبل ساعات من حفل زفافه، في حادث تصادم.

خرج كيرلس عريس المنيا، أمس الأول، قاصدا عمله في أحد البنوك، لكن غيبه الموت قبل أن يكمل حلمه بالزواج من الفتاة التي اختارها شريكة له.

وفاة كيرلس عريس المنيا

صدم خبر وفاة كيرلس عريس المنيا الكثيرين من أهله وأصدقائه، خصوصا أنّه حدد موعد زفافه يوم 13 مايو الحالي، إذ لقي مصرعه متأثر بإصابته في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق «مصر - أسوان» الزراعي، وأسفر هذا الحادث عن إصابة نحو 19 شخصًا.

نعي كيرليس عريس المنيا على «فيس بوك»

تداول عدد كبير من أصدقاء كيرلس ومستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي، صور الشاب صاحب الـ24 عاما، وأرفقوا معها صور دعوات زفافه إذ حدد موعد فرحه في الثالث عشر من شهر مايو الحالي، وقال حساب يدعى «وفاء»: «ليك الحكمة في أمتي وليه؟.. كيرليس جمال اللي فرحه يوم السبت 13 - 5 - 2023.. اتزف في جنازة شعبية اليوم الثلاثاء 9 - 5 - 2023».

وانتشرت صور للشاب كيرلس عريس المنيا، عبر صفحات منصّات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مع خطيبته مصحوبة بصورة من دعوة حفل زفافهما، وعلقوا عليها بكلمات رثاء للشاب، مع دعوات له بالرحمة والمغفرة، وسادت حالة من الحزن.

يشار إلى أن اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بتلقيها إشعارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص بين قريتي المحرص والروضة التابعتين لمركز ملوي بالمنيا، على طريق «مصر - أسوان» الزراعي السريع.

إصابة كيرلس عريس المنيا في الحادث

وانتقلت رجال الأمن وقوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص والتحريات أن حادث التصادم بين السيارتين حدث نتيجة للسرعة الزائدة التي تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة نحو 19 شخصًا، كان من بينهم كيرلس عريس المنيا، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتنوعت إصابات المواطنين بين سحجات وكدمات وجروح، إضافة إلى إصابة عدد منهم باشتباه ارتجاج في المخ، وتوفي الشاب كيرلس عريس المنيا متأثرًا بإصاباته في الحادث.