استشاري أمراض القلب بـ«تأمين صحي المنيا»: 92% من مصابي الضغط لا يلتزمون بالعلاج

قال الدكتور محمود معتوق، استشاري أمراض القلب والقسطرة، ورئيس قسم القلب بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا، إن 25% من المصريين يعانون من مرض ضغط الدم، منهم 92% غير ملتزمين بالإجراءات الطبية والانتظام في تناول العلاج، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

أمراض القلب بين الوقاية والعلاج

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز إعلام محافظة المنيا بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة حول «أمراض القلب بين الوقاية والعلاج»، وذلك في قاعة مجلس مدينة مطاى بالمنيا.

حضر اللقاء المهندس هشام فايز رئيس مجلس مدينة مطاي، ونائبه علي الكيّال، وفاطمة الزهراء علي مدير إدارة وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة المنيا.

أمرض تصيب القلب وأعراضها

تحدث الدكتور معتوق عن الأمراض التي تصيب القلب وأعراضها، بالإضافة إلى العادات التي تزيد من احتمالية الإصابة بها، مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم.

وأكد الدكتور معتوق على أهمية إجراء التحاليل الدورية، مثل خريطة دهون كاملة وتحليل سكر تراكمي، لمتابعة الصحة العامة للفرد.

وشدد وليد الحيني، مدير مركز إعلام المنيا، على خطورة أمراض القلب التي تسبب 48% من حالات الوفيات في مصر، وعلى دور الإعلام في توعية المواطنين بطرق الوقاية للحد من انتشار المرض.

وتحدثت فاطمة الزهراء علي، مدير إدارة وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة المنيا، عن دور المرأة في مجالس المدن في نشر الوعي بالخدمات الصحية المجانية التي تقدمها الدولة للمواطنين والتي لا يعرفها الكثيرون، وأشادت بالمبادرات الصحية العديدة التي أطلقتها الدولة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة.