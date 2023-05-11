اعترافات المتهم بالنصب على المواطنين بالإسكندرية بحجة توظيفهم: بصطادهم من فيسبوك

«ليا أكتر من طريقة أخدع بيها الناس، عشان أخد منهم الفلوس اللي أقدر عليها، ويآمنوا لينا».. بهذه الكلمات بدأ المتهم بالنصب على المواطنين بالإسكندرية، واعترف أمام جهات التحقيق بذلك، وأشار إلى الاستيلاء على الأموال بحجة توظيفهم ومساعدهم، بعد القبض عليه من جانب الأجهزة الأمنية.

أعترافات المتهم بالنصب

وأضاف المتهم أثناء جلسة التحقيقات التي أجريت معه: «فيه طرق كتيرة، زي صفحة الفيس البوك ومواقع التواصل الاجتماعي وبعلن من خلالها عن مين محتاج وظايف ومين محتاج مساعدات في جاحات معينة، منها إني بقولهم أقدر أوظف حد أو مشاريع معينة، وباخد منهم فلوس كتير مقابل ده وهما بيجبولي زباين تانية».

وتابع المتهم أثناء الجلسة: «بقولهم إني هرجعلهم فلوسهم الضعف وفيه ناس بتدفع فلوس بعملة بلاد أجنبية، وكنا بنتفق على الشات ورسايل الصفحة اللي عملتها على مواقع التواصل الإجتماعي»، موضحًا أن طرقه المختلفة هي التي تزيد الضحايا لكن الأهم والهدف هو حصوله على أموالهم تحت أي ظرف.

المتهم: كنت بنصب عليهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي

وكانت النيابة العامة أفادت بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم في منطقة العطارين بالاسكندرية، بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية بعدة طرق من حلال إحدي الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، وعثر بحوزته على هاتف محمول وبعد فحصه تبين عليه رسائل ومحادثات تؤكد النشاط الإجرامي المشار إليه، ومبالغ مالية عملات محلية ومنها أجنبية، وأقر المتهم بنشاطة الإجرامي.

عقوبة النصب والإحتيال

وقال المحامي، سمير عبد العظيم، إنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات، وذلك وفقا للمادة 366 نصت على أن عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.