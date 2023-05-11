«السكة الحديد» تعلن دخول برج أسيوط الخدمة بعد انتهاء أعمال التطوير

أعلنت وزارة النقل، دخول برج أسيوط الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد «بنى سويف - أسيوط»، بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام الكتروني حديث «EIS»، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة «SIL4 Safety integrity level» معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم.

السيطرة على حركة مسير القطارات

وأكدت الوزارة في تقرير لها، أن دخول برج أسيوط الخدمة والمنطقة الأوتوماتيكية بين أسيوط ومنقباد بطول 8 كم يحقق الوصول لإجمالي كهربة الإشارات على الخط إلى 218 كم بما يعظم من معدلات الأمان على خط «بني سويف - أسيوط»، ويعزز من السيطرة على حركة مسير القطارات.

زيادة معدلات الأمان لجميع الرحلات

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، أنها حريصة على تطوير نظم الإشارات على مختلف خطوط السكة الحديد، موضحة أن التطوير يأتي في إطار توفير أفضل الخدمات ومعدلات الأمان لجميع الرحلات على خطوط الوجهين البحري والقبلي.