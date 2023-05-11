توزيع درجات اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الصف الثاني الثانوي 2023

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان اللغة الأجنبية الأولي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، اليوم، إلكترونيا بالمدارس الحكومية والخاصة المتصلة بالإنترنت، وورقيا لطلاب مدارس الدمج والمنازل والمدارس غير المتصلة بالإنترنت.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحانات الصف الثاني الثانوي، تعتمد على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها، وتغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب، لافتا إلى أن الاسئلة تتدرج من الأسهل إلى الأصعب.

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحانات اللغة الأجنبية الأولي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وهي كالتالي:

- 27 درجة للامتحان الإلكتروني.

- 5 درجات للامتحان الورقي.

- 4 درجات لامتحان الشهر.

- 4 درجات للمواظبة والحضور.

- الدرجة الكلية 40 درجة.

امتحانات اللغة الأجنبية الثانية الصف الثاني الثانوي.. دون مشكلات

وأكدت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة القاهرة، أن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، يتابع امتحانات الصف الثاني الثانوي من خلال غرفة العمليات بالمديرية للاطمئنان على سير الامتحانات بانتظام.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، سير الامتحانات بصورة منتظمة دون وجود أي شكاوى مشيرة إلى الانعقاد الدائم لغرفة العمليات وربطها بالإدارات التعليمية الـ33، وتذليل أي عقبات لضمان انتظام الامتحانات.