طلاب «تانية ثانوي» يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية اليوم.. مواصفات الأسئلة

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، امتحان مادة اللغة الإنجليزية الفصل الدراسي الثاني، بلجان امتحانية مؤمنة، تبدأ في الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لمدة ثلاث ساعات.

امتحانات اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحانات اللغة الإنجليزية الصف الثاني الثانوي الترم الثاني، وفقا لمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ويراعى الفروق الفردية بين التالي وهي:

- تعتمد الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تندرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

مواصفات امتحانات اللغة الانجليزية

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية، البيانات الأساسية «المرحلة- الصف المادة- الزمن- الدرجة- الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة- العام الدراسي».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية، بما يضمن مقروئيتها، حجم الخط -نوع الخط - المسافات بين السطور والهوامش- العناوين- تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- يراعى في أسئلة الورقة الامتحانية، عدم احتوائها على أية موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية أو منحازة إلى فئة معينة دون غيرها.

- بالنسبة لسؤال قطعة الفهم القرائي، لابد أن تحتوي القطعة في معظمها، على مفردات لغوية، مما درسه الطالب، على أن لا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.