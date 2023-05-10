«التعليم»: تسليم أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن لجان النظام والمراقبة سلمت أرقام جلوس طلاب لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات «صناعي- زراعي- تجاري- فندقي» في كل الأنظمة، إلى مندوبي المدارس يوم الأربعاء 10 مايو 2023.

تسليم أرقام جلوس طلاب لامتحانات الدبلومات الفنية

أضافت الوزارة، أنه سيجري تسليم أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية 2023، غدا 11 مايو 2023، استعدادا لبدء الامتحانات المعملية للطلاب بكل النوعيات «صناعي- زراعي- تجاري- فندقي»، في كل أنظمة التقدم «نظام السنوات الثلاث- إعداد مهني- نظام السنوات الخمس- تعليم وتدريب مزدوج- تكنولوجيا تطبيقية» يوم 20 مايو 2023.

تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2023

تستعرض «الوطن»، تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2023، واستعدادتها لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، وهي كالتالي:

- تكليف مسؤولي متابعة جاهزية الاستراحات للتأكد من جاهزية الاستراحات على مستوى الجمهورية.

- تذليل كل العقبات التي قد تواجه معلمي التعليم الفني خلال هذه الفترة.

- التأكيد على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه مشدداً على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

- اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكل وسائله «حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الالكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب – انتحال صفة الطالب – الطرق التقليدية»، وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

- إعداد التكاليف الخاصة بالمشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (سير الامتحان – تقدير الدرجات) بإجمالي عدد (235255) عضو وسيتم تسليمها يوم الأربعاء .

- تكليف مسؤولي متابعة جاهزية الاستراحات للتأكد من جاهزية الاستراحات على مستوى الجمهورية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه السادة معلمي التعليم الفني خلال هذه الفترة.