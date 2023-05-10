«التعليم» توجه المديريات بحصر أرباح المشروعات المنتجة بالمدارس

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن ضوابط خطة عمل المدرسة المنتجة، موضحة أن ذلك يأتي تنفيذا لما ورد في الخطة السنوية وخطة النشاط الصيفي للمدرسة المنتجة، حرصا على حماية موارد الوزارة وحقوق المشاركين في أنشطة ومشروعات المدرسة المنتجة بكافة أنواعها على كافة المستويات الإدارية والحصول على المستحقات المالية من أرباح أنشطة ومشروعات الوحدة المنتجة وفق أسس وقواعد وتوزيع وصرف الأرباح المعتمدة من وزير التربية والتعليم.

توريد نسبة 20% الخاصة بأرباح مشروعات الوحدة المنتجة

وأضاف الخطاب الموجه للمدارس والمديريات في مختلف المحافظات أن ضوابط خطة عمل المدرسة المنتجة تشمل الآتي:

- قيام مديري ومسئولي الوحدة المنتجة بالمديريات والإدارات التعليمية بمراجعة دراسات الجدوى فنيا وإداريا، ومتابعة توريد نسبة 20% الخاصة بأرباح مشروعات الوحدة المنتجة على الحساب الموحد للوحدة المنتجة لكل مدرسة بالإدارة التعليمية بحد أقصى نهاية شهر أبريل من كل عام، على أن يُستثنى هذا العام فقط إلى 15 مايو.

- قيام المشرفين على حساب الوحدة المنتجة التابعين لإدارة التوجيه المالي والإداري بكل إدارة تعليمية بمراجعة دراسات الجدوى ماليا واعتمادها واتخاذ ما يلزم نحو صرف أرباح مشروعات المدرسة المنتجة لمستحقيها من طلاب ومعلمين بالمدارس حرصا على استمرارية تنفيذ مشروعات المدرسة المنتجة.

حصر نسبة 20% التي تم توريدها من كافة المدارس

- حصر نسبة 20% التي تم توريدها من كافة المدارس التابعة للإدارة التعليمية وتحديد نسبة (10%) الخاصة بالإدارة التعليمية، ونسبة 5% الخاصة بالمديرية، ونسبة 5% الخاصة بالوزارة على الحساب رقم 9450874926، بحد أقصى منتصف مايو من كل عام.

- اتخاذ ما يلزم نحو استخدام نسبة احتياطي المدرسة المنتجة بالإدارة التعليمية في تمويل مشروعات المدرسة المنتجة للمدارس التابعة للإدارة وترد مع اعتبار هذا الأمر هام وعاجل حرصاً على حقوق المشاركين في مشروعات المدرسة المنتجة وتنمية موارد الوزارة.