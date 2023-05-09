«التعليم» تكشف عن تفاصيل اختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة مسؤولة عن 25 مليون طالب وطالبة موزعين في 60 ألف مدرسة، ولديها 2 مليون معلم وإداري، وهو ما تطلب وضع منظومة متابعة دقيقة وفعالة لضمان استدامة نجاح منظومة التعليم.

وأضاف أن استراتيجية الوزارة هي الارتقاء بأداء المعلمين، مؤكدا أن جودة التعليم لا تتحقق دون الارتقاء بأداء المعلمين، منوها في هذا الإطار بتقديم العديد من الحقائب التدريبية التي تضمن الارتقاء بأداء المعلم، ومواكبته للتطوير الجاري في المناهج الدراسية، وضمان قدرته على العطاء والابداع، بما ينعكس على تطوير قدرات الطلاب وتنمية مواهبهم.

دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي

كما تطرق الدكتور رضا حجازي، إلى المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب، التي تتضمن العديد من الخطوات لاختيار أكفأ مديري مدارس، حيث يتم منحهم تدريبا شاملا بإقامة كاملة، لمدة 6 أشهر، على أن يتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، التي تمهد بدورها لمن يجتازها تولي إدارة المدرسة، إذ أكد الوزير في هذا الإطار، أن هذه المبادرة هي بداية تحقيق التغيير المنشود في الارتقاء بأداء إدارة المدارس.

وفي إطار الارتقاء بأداء المعلمين، أشار الدكتور رضا حجازي إلى أن الوزارة نفذت العديد من الإجراءات التي تضمن تحفيز قدرات المعلمين، مستشهدا على سبيل المثال، بإطلاق مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة على مستوى جمهورية مصر العربية، التي يتم اختيارها، وفقا لعدد من المعايير، لضمان خلق منافسة تحقق النجاح المنشود في الإدارة، وتحقيق رؤية الوزارة في الارتقاء بالأداء العام لمنظومة التعليم المصرية.

الاختبارات الإلكترونية

كما أشار الوزير، إلى المعايير التي يتم بناء عليها اختيار أكفأ المعلمين، من خلال المرور بالعديد من الاختبارات الالكترونية في خمس مجالات، وهي المجال التربوي والثقافي والتكنولوجيا واللغة والسمات، على أن يخضع المعلمون عقب ذلك لتدريبات ذهنية وبدنية، ثم تقوم جهة مستقلة باختبارهم، استعدادا لتأهيلهم لتولي مسؤولية تقديم مستوى تعليمي متميز للأجيال المختلفة من الطلاب المصريين.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة السادسة للمنتدى العالمي للتعليم 2023 بالعاصمة البريطانية لندن، التي عقدت تحت عنوان «الخطوات التى يمكن اتخاذها لتطوير القيادة في التعليم على كل المستويات».