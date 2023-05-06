كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بشكل مجاني

يستخدم الناس البطاقة الشخصية في إنهاء العديد من المعاملات، وتيسيرا على المواطنين يواصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) في العديد من المحافظات، آخرها ما تم إتاحته اليوم في محافظة المنيا والسويس.

وتوفد وزارة الداخلية قوافل استخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في المنازل، وذلك متاح لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من المنازل.

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

ويمكن تقديم طلب استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، وذلك عن طريق توجه أحد أفراد الأسرة لمصلحة الأحوال المدنية وتقديم طلب تتضمَّن ظروف الحالة والعمر والوقت الذي يمكن استخراج البطاقة به، أو عبر التواصل مع الخطوط الساخنة على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وبعدها وفي الميعاد المحدد تتوجه المأمورية إلى المنزل وتقوم بتصوير الشخص في منزله وبعد مرور أسبوعين من تصويره يتوجه ضباط الأحوال المدنية إلى منزله لتسليمه بطاقة الرقم القومي مجانا.

ويتم تقديم الخدمة في محافظات (القاهرة – الجيزة - الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ - البحيرة – المنيا – شمال سيناء).