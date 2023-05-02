فرص للعمل مراقبي أمن بمباني وزارة الاتصالات.. اعرف الشروط

أعلنت محافظة الجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة يعلن عن توافر فرص عمل بشركة للأنظمة الأمنية.

نوعية الوظائف والشروط المطلوبة بجهاز رعاية وتشغيل الشباب

وكشفت محافظة الجيزة عبر المنشور نوعية الوظائف المطلوبة والشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل فرص العمل الذي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة بشركة للأنظمة الأمنية وهي كالتالي

** مراقبين أمن داخل مباني وزارة الاتصالات بالقرية الذكية

- المؤهل : بداية من محو الأمية

- السن : من 18 الي 55 سنة

- مدة العمل : 12 ساعة يوميا

- اجمالي العمل والاجازات شهريا : 26 يوم عمل و4 ايام اجازة

- السكن: يوجد سكن بالهرم

- مواصلات: يوجد مواصلات من الجيزة

مواعيد حضور المتقدمين بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وحدد جهاز رعاية وتشغيل الشباب في الجيزة مواعيد حضور المتقدمين للراغبين في الوظيفة التوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة بعمارة النبراوي الدور الثاني يوميا من الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عصر، ويمكن التواصل من خلال الاتصال بالمقر عبر أرقام التليفونات التالية «35711198 - 35730825».

عرض وبيع منتجات أصحاب الحرف والصناعات اليدوية

ويوفر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة فرص العمل المناسبة التي تلبي طموحات الشباب من أبناء المحافظة إلى جانب توفير وإتاحة الأسواق والمعارض لعرض وبيع منتجات أصحاب الحرف والصناعات اليدوية التي تشتهر المحافظة بالعديد منها مثل السجاد اليدوي بالحرانية والعبايات التراثية بكرداسة والتمور بالواحات والمشغولات اليدوية بالبدرشين وغيرها من المنتجات اليدوية المميزة.