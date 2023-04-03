فرص عمل لشباب الجيزة داخل مباني وزارة الاتصالات.. اعرف الشروط

كشفت محافظة الجيزة، في منشور عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب توافر فرص عمل بشركة سيل للأنظمة الأمنية.

نوعية وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

حددت محافظة الجيزة عبر المنشور، نوعية الوظائف التي أعلنت وهي «مراقبين أمن داخل مباني وزارة الاتصالات بالقرية الذكية»

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين

وأوضحت الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

- المؤهل: بداية من محو الأمية

- السن: من 18 إلى 55 سنة

- مدة العمل اليومي: 12 ساعة

- مدة العمل كل شهر: 26 يوم عمل و4 أيام إجازة

- السكن: يوجد سكن بالهرم

- المواصلات: توفير مواصلات من ميدان الجيزة.

الحضور شخصيا لتقديم طلبات التوظيف

وحددت محافظة الجيزة، مواعيد الحضور للمتقدم لشغل الوظائف، موضحة أن الراغب في العمل، عليه التوجه لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، لافتة إلى أنه يجري التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».