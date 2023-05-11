ضبط 25 كيلو مخدرات خلال حملة أمنية في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 23 كيلوجراما، و4 هواتف محمولة.

كما جرى ضبط إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، حال وجودها بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وجرى ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، حال وجوده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته كمية لمخدر البودر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة شمال سيناء، حال وجوده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلوجرام، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عن الضبط، اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.