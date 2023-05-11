حملات تفتيشية ورقابية على الأنشطة التجارية في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018

وبناء على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 .

وخلال شهر أبريل الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات رقابية على المنشآت التجارية بمراكز ومدن محافظة الشرقية بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين ومديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية شئون البيئه أسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتي:

في مجال الرقابة التموينية

تم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع ملابس جاهزة وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعرض سلع مجهولة المصدر للبيع وتم التحفظ على 10 قطع ملابس.

تم تحرير محضر ضد صاحب محل أدخنة وسجائر باسم خ ع ا لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 20 قاروصة سجائر.

تم تحرير محضر ضد صاحب محل حدايد وبويات باسم ا ع س لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 20 بستلة دهان بلاستيك 14 كجم و30 شيكارة معجون بلاستيك جاهز.

تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم ع خ ص لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 10 قاروصة سجائر.

تم تحرير محضر ضد صاحب محل باسم ا ل ع للمواد الغذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 30 باكتة عصير و50 باكتة ملح طعام.

تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع الحبوب والأعلاف وذلك لعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 40 شيكارة ترمس وزنه الواحدة 25 كجم.

تحرير محضر ضد صاحب مخزن لبيع السلع الغذائية وذلك لعرضه للبيع عدد 30 باكيت عصير و 150 باكيت ملح طعام مجهول المصدر.

تحرير محضر ضد ع م ع صاحب طلمبة مواد بترولية (بنزين وسولار ) وذلك لتجميع مواد بترولية مدعمه كميتها 1500 لتر بنزين وسولار مجهول المصدر وبدون ترخيص من الجهات الرسمية.

تحرير محضر ضد ا م ا صاحب طلمبة مواد بترولية ( بنزين) وذلك لتجميع مواد بترولية مدعمه كميتها 700 لتر بنزين 80 مجهول المصدر وبدون ترخيص من الجهات الرسمية.

تحرير محضر ضد ا م ا صاحب محل بقالة للمواد الغذائية وذلك لعرض سلع مجهولة المصدر للبيع وتم التحفظ على عدد 10 قاروصة سجائر.

تحرير محضر ضد ح ح ا صاحب محل أدوات منزلية وذلك لبيع منتجات مجهولة المصدر وضبط عدد 10 مراتب.

تحرير محضر ضد ا م ي وذلك لعرض وبيع منتجات مجهولة المصدر وضبط 15 كرتونة بسكويت بإجمالي 250 عبوة مخصصة لطلبة المدارس ومحظور بيعها وتداولها.

تحرير محضر ضد خ م م صاحب محل بويات وذلك لعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية وضبط 36 عبوة صبغة دهان أخشاب.

تحرير محضر ضد ا م م صاحبة محل أدوات منزلية وذلك لعرض وبيع عدد 50 مشترك كهربائي مجهول المصدر.

تحرير ضد معرض للأدوية البيطرية باسم ب ا ع لعرض وبيع أدوية بيطرية بإجمالي 45 عبوة منتهية الصلاحية وكذا 65 عبوة محظور تداولها.

تحرر محضر ضد م ب م صاحب محل لبيع منظفات لعرض وبيع سلع مجهولة المصدر عبارة 100 عبوة كلور مجهول المصدر وكذا 40 عبوة منظفات مجهولة المصدر.

تحرير محضر ضد صاحب محل عطارة وسلع غذائية باسم م ا ا وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 50 باكتة ملح طعام.

تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت لبيع المواد الغذائية وذلك لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 30 كرتونة زيت طعام في 12 عبوة في 700 ملي.

تحرير محضر ضد صاحب محل سلع غذائية وسجائر باسم م س ا وذلك لبيع قاروصة سجائر بسعر ازيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على 4 قاروصة سجائر.

تحرير محضر ضد صاحب مطعم باسم م ا ح لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 10 أكياس شفاف مملوءة بلحوم دواجن ولحوم متبلة ومعدة للتسوية باجمالي 50 كجم.