جهاز حماية المستهلك يحذر من الإعلانات المضللة: صفحات وهمية تهدد سلامة المواطنين

أطلق جهاز حملة المستهلك، عدد من التحذيرات عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، في إطار جهوده بصون وحماية حقوق وصحة المستهلكين، وتطبيق قوانين حماية المستهلك، وفي ضوء مكافحة الجهاز للإعلانات المضللة التي يتم عرضها، سواء في الأعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة وما يترتب عليها من أضرار تلحق بالمستخدمين، وتهدد آمن وسلامة المواطنين.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية تحذيرات جهاز حماية المستهلك، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي.

جهاز حملة المستهلك يحذر من صفحة «نون» غير الأصلية

حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين، من وجود صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي باسم «نون»، تدعي أنها تابعة للشركة الأصلية، وتنشر روابط بها العديد من المسابقات التي تحفز المستهلك على الدخول إليها، وبمجرد الدخول وتسجيل رقم الهاتف، تسحب هذه المواقع رصيد الهاتف تلقائيا وتسرق الحساب الشخصي.

واستفسر جهاز حماية المستهلك من شركة «نون» عن تبعية الصفحة وعلاقتها بها، وبموجب رد كتابي من الشركة، اتضح عدم امتلاكها الصفحة.

جهاز حماية المستهلك يتحفظ على شراء الأجهزة المحمولة غير المعتمدة

وتحفظ جهاز حماية المستهلك، على كل المستهلكين من الشراء أو التعامل مع أجهزة المحمول غير المعتمدة، أو حتى المتواجدة بالأسواق بطرق غير شرعية، مشيرا إلى أنه يمكن معرفتها من خلال هذا الرابط، وفي حال شراء المستهلك جهاز غير معتمد، يجب تقديم شكوي مرفق بها الفاتورة.

تحذيرات عند التسوق عبر الإنترنت من حماية المستهلك

ويهيب جهاز حماية المستهلك المواطنين، بضرورة معرفة المكان الذي تشتري منه على وجه التحديد عند التسوق عبر الإنترنت، وحساب التكلفة شاملة مصاريف الشحن، والسداد باستخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقة الدفع الآجل، والتحقق من شروط البيع، وطباعة سجلات التعامل التي يقوم بها المستخدم عبر الإنترنت.

كيف تتقدم بشكوي إلى جهاز حماية المستهلك؟

ينصح جهاز حماية المستهلك عند التقدم بشكوى، الاتجاه لمحل الشراء لحل الشكوى وديا، وحال عدم التمكن من حل الشكوى، يتم التوجه إلى أقرب فرع جمعية لحماية المستهلك، للمساعدة في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

وحدد جهاز حماية المستهلك، الخطوات الآتية للتقدم بشكوي وهي كالآتي:

- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضي.

- عن طريق واتس آب على رقم 01577779999.

- إرسال شكواك الكترونيا من هنا.

- تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور.

- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233055753.

- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي المهندسين أو «115 ب» القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

- في جميع الأحوال يتم إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى، أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى «في حالة استيفاء البيانات» على رقم واتس 01281661882، ولا يتم استقبال أي شكوى إلا عن طريق إحدى الطرق المذكورة.