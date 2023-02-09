رئيس جهاز حماية المستهلك في ضيافة «بصراحة» غدا على قناة الحياة

يحل المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، ضيفًا ببرنامج «بصراحة» مع رانيا هاشم على قناة «الحياة»، في السابعة مساء الجمعة، للحديث عن دور الجهاز في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

ومن المقرر، أن يتطرق رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى الحالات التي يفعّل فيها الجهاز المادة الثامنة من قانون 181 الخاص بجهاز حماية المستهلك.

وبموجب المادة المذكورة، فإنّ مجلس الوزراء يتدخل لاعتبار أو سلعة استراتيجية وبالتالي يعاقب بالسجن والغرامة المالية من يخفيها وهو ما حدث موخرا مع الأرز.