«الصحة»: تقديم خدمات لـ18 ألف مواطن في 11 قافلة طبية للعيون

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الكشف والفحوصات الطبية لـ18 ألف و70 مواطنًا، بالمجان، من خلال 11 قافلة طبية متخصصة في مجال طب العيون، بـ8 محافظات، بالتعاون مع بنك الشفاء المصري ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان أن المحافظات التي القوافل المتخصصة في مجال طب العيون، شملت محافظات «أسوان وبني سويف وسوهاج والغربية وجنوب سيناء والمنصورة والوادي الجديد والمنيا»، مشيرًا إلى صرف الدواء للمرضى وفق الروشتة الطبية بالمجان.

خدمات من كشف نظارات في القوافل الطبية

وأضاف عبدالغفار، أن القوافل قدمت خدماتها من كشف نظارات طبية، وإجراء فحوصات لحالات المياه البيضاء والزرقاء والليزك والأشعة المقطعية وأشعة الصبغة وفحص حالات حول العين، وحالات الكيس الدهني، لافتًا إلى إجراء 1227 عملية للحالات التي تم الكشف عليها وفحصها بمستشفيات الرمد بالمحافظات، مشيرا إلى تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة على مستوى الجمهورية بشكل دوري.

19 دورة تدريبية لأطباء الرمد بالمستشفيات

من جانبه، أشار الدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى أن مستشفيات الرمد أجرت 6 آلاف و369 عملية نوعية خلال الفترة نفسها، تنوعت بين مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وقرنية وحالات حقن شبكية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار في تخصص العيون، مؤكدا استمرار التعاون مع المجالس الطبية والمستشفيات النوعية في منظومة الخدمات المتكاملة من خلال توفير لجان إعاقة بصرية داخل مستشفيات الرمد.

وذكر نادي أنه تم عقد 19 دورة تدريبية لأطباء الرمد بمستشفيات طب وجراحة العيون لتدريبهم على كل ما هو جديد في مجال طب وجراحة العيون، ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.