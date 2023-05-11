«تعليم سوهاج» تستعد لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، التي تبدأ يوم السبت المقبل الموافق 13 مايو الجاري، في 11 إدارة، مقسمة على 3 قطاعات هي: «شمال ووسط وجنوب».

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين، لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بسوهاج 88 ألفا و691 طالبا وطالبة، موزعين على 467 لجنة، وفقا لحديث الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن».

11 إدارة تعليمية تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية

وأضاف وكيل تعليم سوهاج أنه تم توجيه مديري الإدارات بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل في نطاق إدارته التعليمية، والعمل على تذليل أية معوقات.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية

من جانبها، قالت الدكتورة سامية الشريف، مدير التعليم الأعدادي بمحافظة سوهاج، إن المديرية قد أصدرت عدة ضوابط للالتزام بها خلال فترة الامتحانات، مؤكدة توفير الأثاث اللازم والأوراق والمواد اللازمة للطلاب والمعلمين خلال الامتحانات.

وأضافت «الشريف» أنه يجب الالتزام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية للحفاظ على نزاهة العملية، وأنه يجب اتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش، وحظر استخدام الهواتف الذكية وأي أجهزة إلكترونية أخرى تسمح بنقل المعلومات والأسئلة.

ووجهت المديرية جميع الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة تعليمية.

وتابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استعدادات مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة، مؤكدا أهمية التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب خلال الامتحانات، ووجه الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط المدارس لتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر."