خطوات استخراج شهادة ميلاد من البريد.. اعرفها

نشرت منصة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية خطوات استخراج شهادة ميلاد من البريد، من أجل التسهيل على المواطنين وكبار السن في حالة عدم قدرتهم على التعامل مع خدمات الإنترنت أو الذهاب إلى مقرات السجل المدني.

وتنشر «الوطن»، خطوات استخراج شهادة ميلاد من البريد للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمة، وهي كالتالي:

خطوات استخراج شهادة ميلاد من البريد

- التوجه إلى مكتب البريد الرئيسي في المنطقة التابعة لك.

- طلب الحصول على شهادة ميلاد كمبيوتر من الموظف.

- ملء البيانات.

- التأكد من صحة البيانات المقدمة

- دفع الرسوم ثم ستحصل على الشهادة.

- تكلفة استخراج الشهادة من مكاتب البريد 36 جنيها.

- الحصول على إيصال بالمبلغ

استخراج شهادة ميلاد من البريد.. الماكينة الذكية

وضمن خطوات استخراج شهادة ميلاد من البريد، يمكن استخراجها من الماكينة الذكية في خطوات بسيطة وهي كالتالي:

- إصدار شهادات من الشاشة الرئيسية.

- طباعة وثيقة ميلاد لنفسك للتأكد من هويتك.

- إدخال بيانات المتقدم الرقم القومي.

- رقم المصنع الموجود على جسم بطاقة الرقم القومي أسفل الصورة.

- إدخال اسم الأم كما ورد بشهادة الميلاد.

- سداد قيمة الرسوم، نقديًا بالماكينة.

- اختيار خانة طباعة بعد ظهور شهادة الميلاد.

- استلام الشهادة من المكان المخصص لها بالماكينة.

- استلام إيصال المبلغ، وفي حالة وجود باقي يتم تحويله إلى رصيدك.

خطوات استخراج شهادة ميلاد عبر الإنترنت

وبعد معرفة خطوات استخراج شهادة ميلاد من البريد، يمكن استخراجها عبر الإنترنت كالتالي:

- يجب أن يكون لديك حساب مسجل على الموقع، في حال كنت جديد قم بالتسجيل أولا.

- الضغط على صفحة الخدمات المدنية (الوثائق الشخصية).

- اختيار الوثيقة التي تريد نسخة عنها، شهادة ميلاد كمبيوتر.

- إظهار استمارة الحصول على الشهادة، قم بملئها بشكل صحيح.

- اختر عدد النسخ المطلوبة.

- كتابة اسم صاحب الشهادة.

- كتابة اسم الأم ثلاثي لصاحب الشهادة.

- كتابة اسم الأب ثلاثي لصاحب الشهادة.

- الرقم القومي الخاص بصاحب الشهادة.

- كتابة عنوانك المنزلي لإرسال الشهادة عليه.

- اطلب الاستلام في العباسية القطاع الرئيسي للأحوال المدنية.

- اختيار طريقة الدفع، إما كاش أو الدفع عبر الفيزا، أو من إحدى ماكينات الدفع مثل فوري.

- توفر أوراق ثبوتية صلة القرابة في حال كنت تريد استخراج شهادة ميلاد للغير.

- يحق للخال والعم والجد أن يقوموا بطلب الحصول على شهادة ميلاد كمبيوتر.

- يحق للأقارب من الدرجة الثالثة الحصول على الشهادة.