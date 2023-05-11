توزيع 60 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 3 آلاف شنطة سلع غذائية، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على الأسر المستحقة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وصول 3 آلاف شنطة سلع غذائية إلى كفر الشيخ

وشهد شريف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، والشيخ ماهر أبو عيشة، مدير الإدارات بالأوقاف، ومحمد عبد الحميد، مدير عام الضمان والإغاثة، وصول 3 آلاف شنطة سلع غذائية من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، وجرى توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توزيع 60 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر المستحقة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 60 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أعلن في وقت سابق، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من الموارد الذاتية للوزارة.