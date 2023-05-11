محافظ الوادي الجديد يحيل واقعة مخالفات مالية بمديرية الإسكان للنيابة

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إحالة واقعة الكشف عن وجود ثمة مخالفات مالية جسيمة بعدد من الأعمال بمديرية الإسكان، وإحالة عدد من العاملين بالمديرية للنيابة، مع وقفهم عن العمل لحين صدور قرار النيابة بشأن الواقعة.

مخالفات جسيمة تحيل الواقعة للنيابة الإدارية

وأكد محافظ الوادي الجديد، أن القرار جاء انطلاقًا من الحرص على الحفاظ على المال العام والتصدي بكل حسم وشفافية لأية مخالفات أو إهدار للمال العام بالقطاعات المختلفة، مؤكدًا على متابعة ما تُسفر عنه تحقيقات النيابة لاستيضاح ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

رصف الطرق الداخلية بالخارجة

وفي سياق آخر، وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة رصف وإعادة تأهيل الطرق الداخلية بالأحياء والمناطق التي تم الانتهاء من توصيل المرافق إليها، وذلك مع بدء أعمال التأسيس ووضع التربة الزلطية بشارع أنور البارودي بالخارجة بتكلفة 1.5 مليون جنيه، تمهيدًا لرصف الطريق، وذلك بعد انتهاء أعمال توصيل الصرف الصحي للمنطقة.