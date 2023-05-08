كيف ربطت «النقل» الوادي الجديد بالجيزة وأسيوط وأسوان؟.. طرق فردية ومزدوجة

نفذت وزارة النقل، مُمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، شبكة طرق رئيسية تخدم مدن ومراكز محافظة الوادي الجديد، وتربطها بالمحافظات المجاورة كالجيزة وأسيوط وأسوان، وتصل أطوالها إلى 2000 كم، إضافة لطرق محلية تتبع المحافظة.

طريق «الداخلة / شرق العوينات» بطول 375 كم

شبكة الطرق التي تم تنفيذها في محافظة الوادي الجديد، وضحها تقرير صادر عن وزارة النقل، أولها طريق «أسيوط / الخارجة» بطول 232 كم، وطريق «أكتوبر/ الواحات/ الفرافرة/ الداخلة» بطول 775 كم، وطريق «الداخلة / شرق العوينات» بطول 375 كم، وطريق «شرق العوينات / مفارق درب الأربعين» 120 كم، وطريق «درب الأربعين / توشكى» 226 كم، وطريق «بغداد / الأقصر» 245 كم.

وفي إطار الخطة الشاملة لدعم شبكة الطرق في كل أنحاء الجمهورية، ومنها محافظة الوادي الجديد، عملت الوزارة على إزدواج عدد من الطرق بواقع ثلاث حارات في كل اتجاه للربط مع المحافظات المجاورة منها طريق «أكتوبر / الواحات / الفرافرة / الداخلة / شرق العوينات / توشكى» بطول 1450 كم، وجاري حاليا ازدواج طريق «أسوان / توشكى» بطول 215 كم.

إنشاء عدد من الطرق الفردية

وجار ازدواج طريق «أسيوط / الخارجة» في المسافة من الخارجة في اتجاه أسيوط بطول 70 كم، شاملة استعدال منطقة المنحنيات الخطرة بالطريق، وسيتم استكمال باقي المسافة إلى أسيوط تباعاً بعد إنهاء هذه المرحلة، إضافة إلى إنشاء عدد من الطرق الفردية طبقاً لحجم الكثافة المرورية على هذه الطرق وهي طريق «بني مزار / البويطي» بطول 155 كم، وطريق «ديروط / الفرافرة» بطول 280 كم وطريق «سيوة / البويطي» بطول 100 كم بإجمالي أطوال 535 كم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المعلومات ترد على ما نُشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشان مدى الاهتمام التي توليه الدولة ممثلة في وزارة النقل بمنظومة الطرق التي تخدم الوادي الجديد، ومنها طريق «الخارجة – أسيوط»، والذي شهد وقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالطريق صباح يوم الخميس الماضي.