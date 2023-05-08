«النقل» تعلن إعادة تأهيل خط سكة حديد الوادي الجديد «أبوطرطور - قنا»

لم تكن محافظة الوادي الجديد، بعيدة عن خطط وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، إذ أكد تقرير صادر عن الوزارة، أنَّه تمّ التخطيط لإعادة تأهيل خط سكة حديد الوادي الجديد «أبوطرطور - قنا».

القطار الكهربائي السريع

تمّ ربط خط سكة حديد الوادي الجديد «أبوطرطور - قنا» بالبحر الأحمر عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 600 كم من «أبوطرطور - سفاجا»، وسيتبادل الخدمة مع شبكة القطار الكهربائي في محطة فرشوط ومع شبكة السكك الحديدية الحالية في منطقة قنا شرق النيل.

وسائل النقل الجماعي الأخضر

وفق تقرير وزارة النقل، فإنَّ القطار الكهربائي السريع، يعتبر أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، التي تنفذها وزارة النقل ضمن حزمة من المشروعات المهمة، ويسهم في ربط المناطق السياحية ببعضها البعض، موضحاً أنَّه يغطي مختلف أنحاء الجمهورية، ويحقق سهولة نقل المواطنين والبضائع معاً.

وأشارت إلى أنَّ هذه المعلومات ترد على ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اهتم الدولة بالوادي الجديد، وطريق «الخارجة – أسيوط»، والذي شهد وقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل الخميس الماضي.

صرف مليار جنيه لوزارة النقل

وفي سياق متصل، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تقرير سابق للمجلس، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بسرعة صرف مليار جنيه لوزارة النقل لاستكمال عدد من مشروعات الطرق والمحاور المهمة، على أن بتمّ توفير مليار جنيه آخر خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك خلال متابعته المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في مجال النقل بمختلف قطاعاته.

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