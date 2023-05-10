جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الوادي الجديد.. 6 أيام

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الوادي الجديد، يتطلع كثير من أولياء الأمور وطلاب هذه المرحلة إلى معرفته، حتى يتثنى لهم ترتيب أولوياتهم، وفي ضوء ذلك تنشر «الوطن» الجدول ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، وذلك بحسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الوادي الجديد

وتضمن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الوادي الجديد، ما يلي:

- الاثنين 15 مايو:

امتحان مادة اللغة العربيّة والخط العربي والإملاء، وزمن الإجابة ساعتين ونصف.

- الثلاثاء 16 مايو:

امتحان مادة الجبر، وزمن الإجابة ساعتان.

- الأربعاء 17 مايو:

امتحان مادة لغة انجليزية، وزمن الإجابة ساعتان

- الخميس 18 مايو:

امتحان مادتى الهندسة، زمن الاجابة ساعتان.

امتحان مادة التربية الفنية، زمن الاجابة ساعتان.

- السبت 20 مايو:

امتحان مادتى الدراسات، وزمن الإجابة ساعتان.

امتحان مادة كمبيوتر تعليمي للطلبة المنتظمين، وزمن الإجابة ساعة ونصف.

- الأحد 21 مايو:

امتحان مادة العلوم، وزمن الإجابة ساعتان.

استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز لـ«الوطن»، الانتهاء من الاستعدادات والإجراءات اللازمة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية داخل المدارس، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الاثنين، الموافق 15 مايو، وتستمر حتى الخميس 21 من الشهر نفسه.