إصابة 4 أشخاص في تصادم توك توك ودراجة نارية بسمالوط

أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك ودراجة نارية وانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالزيت والسمن بالطريق الصحراوي الغربي في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، وانتقل رجال قوات الحماية المدنية لإزالة زيت الطعام الذي انسكب على الطريق وتسبب في حدوث إعاقة جزئية بحركة المرور.

تصادم توك توك ودراجة بالزراعي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام توك توك ودراجة نارية بسبب السرعة بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان أمام قرية البيهو بمركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: ناصر محمود علي 55 عاما، ماجد فتحي ماجد 43 عاما، وليد رجب مصطفي 22 عاما، جميعهم عمال يقيمون بمركز أبوقرقاص، وتم نقلهم إلى المستشفي العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه أرتجاج وكسور، وتم التحفظ على الدراجة والتوك توك تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب ربع نقل بالصحراوي الغربي

كما تلقى مأمور مركز سمالوط بلاغا بانقلاب السيارة 2548 و س، ربع نقل، إثر اصطدامها بسيارة أخرى نقل فرت هاربة، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مطلع محور سمالوط، مما أسفر عن إصابة شعبان محمد فحي 41 عاما، مندوب مبيعات، وتم نقله إلى المستشفي النموذجي لتلقي العلاج.

وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين أن السيارة الربع نقل كانت محملة بسلع غذائية عبارة عن سمن وزيت طعام، وتابعة لشركة خاصة، وتم الدفع بسيارة إدارة الحماية المدنية لإزالة الزيت والسمن المنسكب علي الطريق، كما تم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة.