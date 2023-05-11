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«التموين»: لا ضرائب على الجنيهات والسبائك الذهبية الواردة من الخارج

كتب:

وفاء الصعيدي
12:59 م | الخميس 11 مايو 2023
الذهب

الذهب

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، أنّ الجنيهات الذهب والسبائك الواردة من الخارج ليس عليها ضريبة قيمة مضافة، مضيفا أنّ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% من المصنعية تطبق على المشغولات الذهبية وحدها.

وأكد مساعد وزير التموين في مؤتمر صحفي، أنّ سعر جرام الذهب سيشهد انخفاضًا كبيرا نتيجة لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الواردات من الذهب مع المصريين من الخارج من الجمارك والرسوم، مقارنة بسعر الجرام في الفترة الأخيرة.

ولفت عشماوي، إلى عدم إمكانية اتخاذ قرار حكومي بتحديد مصنعية الذهب في مصر، مؤكدا أنّ المصنعية تخضع لمبدأ العرض والطلب ويحددها التاجر ويختار المواطن الشراء من المصنعية المناسبة له.

وقال عشماوي، إنّ السبب الرئيسي في زيادة سعر جرام الذهب مؤخرا، كان بسبب الإقبال الهائل على الشراء، ما أدى إلى ضعف المعروض في السوق، موضحا أنّه منذ تطبيق قرار رئيس الوزراء اليوم بإعفاء الذهب الوارد من الخارج سنشهد انخفاضا كبيرا في أسعار الذهب قريبا جدا.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.