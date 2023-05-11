«التموين»: قريبا.. كارت ذكي للسجل التجاري يتضمن جميع البيانات

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، عن تدشين كارت ذكي للسجل التجاري قريبا يتضمن جميع البيانات التي تحتويها الملفات الورقية ضمن خطط التحول الرقمي.

ونوه رئيس جهاز التجارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر جهاز التجارة، بأنه يوجد عدد 104 مكاتب سجل تجاري بينهم المكاتب النموذجية، معلنا ربط كافة مكاتب السجل التجاري ببعضها البعض، قائلا: «أصبح لدينا قاعدة بيانات مُدققة».

5.2 مليون سجل تجاري

وكشف «عشماوي»، عن وجود 5.2 مليون سجل تجاري على قاعدة بيانات منظمة، موضحا أن مركز المعلومات الذي تم توقيع البرتوكول الخاص به مع وزارة الإنتاج الحربي سيتم من خلاله دعم البنية التحتية للسجلات التجارية وتدقيق معلوماتها.

تنفيذ 90%؜ من أرشفة العلامات التجارية

وأشار عشماوي إلى تنفيذ 90%؜ من أرشفة العلامات التجارية، مؤكدا ربط السجلات التجارية مع 35 مؤسسة وجهة حكومية وغير حكومية والقطاع المصرفي، بحيث يمكن للمواطن استخراج السجل التجاري عبر البنك.