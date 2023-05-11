«التموين»: وضع حجر أساس أول مستودع استراتيجي للسلع الشهر المقبل

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، وضع حجر أساس أول مستودع استراتيجي للسلع، والذي يتم بين وزارة التموين والقطاع الخاص، والذي يُعقد في محافظة السويس.

1600 مخزن استراتيجي

وقال رئيس جهاز التجارة الداخلية، خلال مؤتمرٍ صحفي عُقد في مقر جهاز التجارة، إنّه سيتم وضع حجر أساس باقي المستودعات الاستراتيجية تِباعًا، مؤكدًا وجود 1600 مخزن استراتيجي على مستوى محافظات الجمهورية.

3 مستودعات استراتيجة

وكشف عشماوي عن إنشاء 3 مستودعات استراتيجة كمرحلة ثانية، وأنّ من المستهدف الوصول إلى 7 مستودعات على مستوى لجمهورية؛ لتخزين السلع، مشيرا إلى أنّه بالنسبة لأسواق الجملة، فوفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، سيتم تحويلها إلى أسواق منظّمة وأكثر انضباطًا.

وأكّد إنشاء سوق جملة في الإسماعيلية على مساحة 100 فدان، وآخر في محافظة الشرقية، منوهًا بقابلية 238 موقعًا على مستوى الجمهورية، تصلح لأن تكون أسواق جملة أو أسواق نصف جملة.