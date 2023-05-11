موعد عرض حلقة إيمان العاصي وابنتها مع الإعلامية منى الشاذلي

ينتظر الجمهور حلقة الفنانة إيمان العاصي وابنتها ريتاج مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» والذي سيعرض على فضائية CBC، بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل «جعفر العمدة» مع الفنان محمد رمضان .

إيمان العاصي وابنتها مع مني الشاذلي

وتحدثت الفنانة إيمان العاصي عن نجاحها بمسلسل «جعفر العمدة»، وتقديم دور «دلال» الزوجة الثانية لـ جعفر العمدة، وبسؤالها عن وجه الشبه بين شخصيتها ودورها بالمسلسل أكدت أنه لا يوجد شبه بيننا، فلا يمكن أن أكون أنانية ولدى جرأة لفعل تصرفات دلال .

موعد عرض حلقة إيمان العاصي وابنتها مع منى الشاذلي

تعرض الحلقة الجديدة للفنانة إيمان العاصي وابنتها في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس الساعة 9 مساءً علىCBC .

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وقد تصدر المسلسل محركات البحث طوال شهر رمضان، خاصة أن المخرج محمد سامي استطاع أن يقدم للجمهور عمل اجتماعي قريب لذوق المشاهدين .