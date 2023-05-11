بابا الفاتيكان: نعترف بشهداء الأقباط في ليبيا.. ونعمل على إنشاء «مذبح» باسمهم

أعلن بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اعتراف الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بشهداء الأقباط الـ21 في ليبيا، كشهداءً في الكنيسة، مشيرًا إلى أنه سيعمل على إنشاء مذبحا باسمهم.

هدية البابا تواضروس للبابا فرنسيس

وأهدى قداسة البابا تواضروس الثاني، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بعد لقاءهما صباح اليوم، صندوقا يضم أجزاء من ملابس شهداء ليبا (البدلة البرتقالية) مع ثلاثة أربطة تم توثيق الشهداء بها.

البابا فرنسيس عن شهداء ليبيا: إنهم قدسيينا وقدِّيسو جميع المسيحين

وقال قداسة البابا فرنسيس إن هؤلاء الرجال المسيحيين والمعمدين بالماء والروح القدس، قد تعمدوا في ذلك اليوم أيضا بالدم: «إنهم قدسيينا، قدِّيسو جميع المسيحين، وقدّيسو جميع الطوائف والتقاليد المسيحية، إنهم الذين بيَّضوا حياتهم بدماء الحمل، إنّهم شعب الله، شعب الله الأمين وأنا سأقوم بمذبح على اسمهم.. أشكر الله الذي أعطانا هؤلاء الإخوة الشجعان، أشكر الروح القدس لأنّه أعطاهم القوة والثبات لكي يعترفوا بيسوع المسيح وصولاً إلى الدم».