«التموين»: لم نمنح علامة «نادي القرن» لأي كيان رياضي في مصر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إنّ جهاز التجارة ليس لديه إفادة حتى الآن عما يسمى «علامة نادي القرن»، قائلا: «لم يتم منح وثيقة علامة نادي القرن حتى الآن».

تسجيل 700 ألف علامة تجارية

وأضاف رئيس جهاز التجارة الداخلية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عُقد في مقر الجهاز، أنّ هناك 700 ألف علامة تجارية جرى تسجيلها، منها 550 ألف علامة تجارية محلية، لافتا إلى تلقي 200 طلب يوميا لتسجيل علامة تجارية، والذي يخضع لإجراءات خاصة بتقديم وثائق ومستندات للسماح بتسجيل العلامة للجهة المتقدمة.

تسجيل علامة نادي القرن

وأوضح عشماوي، أنّه لا يوجد أي نادٍ رياضي تقدّم إلى الجهاز بالوثائق والمستندات المطلوبة لتسجيل علامة نادي القرن له، قائلا إنّ القانون نظم عملية العلامة التجارية لتسجيلها.

وكشف رئيس جهاز التجارة الداخلية، عن إقرار القانون لسقوط العلامة التجارية لأي جهة إن لم تقدم طلب تجديد للتسجيل بعد 10 سنوات من تسجيل العلامة، قائلا إنّه لم يتم تجديد العلامة في آخر شهر من مدة الـ10 سنوات، تسقط العلامة التجارية، ويحق لطرف آخر التقدم والحصول عليها.