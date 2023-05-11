إزالة 54 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

واصلت مراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإشراف وزير التنمية المحلية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

من جانبه، استعرض اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا والمشرف على تنفيذ أعمال الموجة 21، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، مشيراً إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 54 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، منها 42 حالة مباني على أرض أملاك دولة، و11 حالة تعد على الأراضي الزراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

توفيق أوضاع أراضي الدولة

وعقد نائب محافظ المنيا، صباح اليوم، اجتماع لجنة البت المشكلة طبقا لأحكام القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، لتوفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

وتابع نائب المحافظ، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.