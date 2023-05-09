إزالة 40 حالة تعد على أملاك الدولة في حي عتاقة بالسويس

أعلنت محافظة السويس تنفيذ 40 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة بنطاق حي عتاقة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية أمن السويس، وبمشاركة مختلف الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع الحالات.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأوضحت محافظة السويس في بيان لها، أن الحالات التي جرى إزالتها اليوم في إطار تنفيذ الموجة رقم 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والمباني المخالفة، هي الحالات التي صدر لها قرارات إزالة.

وتابع بيان المحافظة، أن الحالات التي تم تنفيذها عددها 40 حالة لتعديات على أراضي أملاك دولة بمساحة تقدر بـ3570 مترا مربعا وذلك بمنطقة أحمد زويل وعرب الغدايرة، وذلك بمتابعة ميدانية للواء أيمن عبد الحميد، مساعد مدير الأمن والسكرتير العام المساعد، واللواء عارف البركاوي، رئيس حي عتاقة.

إزالة مخالفات البناء

وأضاف البيان، أن حملة تنفيذ قرارات الإزالة جاءت تحت إشرف اللواء عارف البركاوي والجهاز المعاون، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بشأن تنفيذ القانون لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذلك مخالفات البناء الصادر لها قرارات إزالة، وبمتابعة ميدانية من مساعد مدير أمن السويس، وبحضور العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعالية فريد مستشار المحافظ لشئون الأحياء، وشرطة المرافق وقسم شرطة عتاقة.